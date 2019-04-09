Ретроградный Юпитер 9 апреля: астролог рассказала, в чем опасность

9 апреля Юпитер - планета успеха - начинает двигаться в обратном направлении, и знак "плюс", который он обычно ставит перед любыми вопросами, превратится в "минус".

В апреле будет царить повышенная нервозность в отношениях между людьми. Ссоры в этот период могут возникать на ровном месте.

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Прежде всего это касается так называемых "изменчивых" знаков - Рыб, Девы и Стрельца, пишут "Факты".

9 апреля Юпитер - планета успеха - начинает двигаться в обратном направлении, и знак "плюс", который он обычно ставит перед любыми вопросами, превратится в "минус".

Поэтому любые серьезные действия - подписание документов, заключение договоров и соглашений, покупку недвижимости - лучше отложить до 11 августа, когда Юпитер вернется к прямому движению, отмечает астропсихолог Валентина Виттрок.

Впрочем, время ретроградного движения планеты тоже не стоит тратить даром. Можно - и нужно! - учиться чему-то новому, заниматься духовными практиками и поиском своего места в жизни.

Также стоит озаботиться благополучием своей семьи и дома - в другое время нам зачастую не хватает на них времени.

Как сообщал УНИАН, ранее астролог назвал удачные даты этой недели.