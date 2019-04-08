Подозреваемого в организации убийства Гандзюк хотят выпустить из-под стражи – активисты

По данным активистов, адвокаты подозреваемого Игоря Павловского просят изменить содержание под стражей на домашний арест.

Арестованного по подозрению в соучастии в убийстве херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк Игоря Павловского планируют выпустить из-под стражи под домашний арест.

Об этом сегодня со ссылкой на источники сообщило сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?" на странице в Facebook.

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"Сегодня состоится заседание суда, во время которого одному из организаторов убийства Екатерины Гандзюк, Игорю Павловскому, будут менять меру пресечения. Адвокаты Павловского просят изменить содержание под стражей на домашний арест. Прокуратура, очевидно, не станет сильно возражать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если Павловского действительно отпустят, можно ожидать два варианта развития события.

"1. Павловского заставляют изменить показания. Например, тот же Мангер. 2. Павловского "убирают". Насколько нам известно, он и сейчас болен. Итак, убить его и списать все на плохое состояние здоровья заказчикам ничего не помешает... Опять собираются тихо "слить", - отметили активисты.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука. Павловский по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк арестован 12 ноября 2018 года.