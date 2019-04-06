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Президент пообещал уволить Гордеева с должности главы Херсонской ОГА - активист

20:28, 06 апреля 2019
Общество
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Президент Петр Порошенко / REUTERS

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Об этом исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сообщила в Facebook по итогам встречи главы государства с представителями общественных организаций.

"Увольнение Гордеева и Рищука - это требование инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" озвучили несколько участников встречи. Ответ Порошенко: сегодня после разговора с президентом Гордеев подписал заявление на увольнение. Официально он будет освобожден от должности руководителя ОГА через 7-8 дней", - написала она.

Как сообщал УНИАН, активисты требовали уволить Гордеева, заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, поскольку считают их причастным к организации убийства Екатерины Гандзюк.

Однако генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме подозреваемого в организации ее убийства Мангера.

Сегодня, 6 апреля, Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от должности председателя Херсонской ОГА.

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Теги: #Херсонщина#Херсон#Екатерина Гандзюк