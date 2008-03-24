Из «Каравана» и «Глобуса» налоговая вывезла 7 кг сомнительного золота

Сотрудники Управления налоговой милиции в Киеве в ходе проверки торговых точек в центрах «Караван» и «Глобус» выявили значительные нарушения по реализации ювелирных изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в городе Киеве, злоумышленники прикрывались документами одного из частных предпринимателей, который вообще об этом ничего не знал. Кроме того, задействовав в проверке товара специалистов Государственной пробирной Палаты, налоговики выяснили, что на некоторых ювелирных изделиях из золота сомнительные отпечатки государственного клейма. Также отсутствовали необходимые лицензии на место торговли, справки об уплате единого налога и других документах.

Следовательно, ювелирные изделия из золота, серебра, декоративные шкатулки, футляры, бижутерия иностранного производства, всего свыше 2,5 тысячи наименований, общим весом около 7 килограммов, были изъяты. Согласно предварительной оценке специалистов Государственной пробирной Палаты, ориентировочная стоимость украшений составляет 7,6 млн. грн.