Прокуратура Киева открыла производство против пьяного судьи с пистолетом, хваставшегося дружбой с прокурором

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, действия судьи квалифицированы по ч.1 ст. 345 (угроза сотруднику правоохранительных органов), ч.1 ст.129 (угроза убийства), а также ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил глава ведомства Сергей Юлдашев, уже в ближайшее время он будет ходатайствовать перед генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным относительно подписания судье Оберемко уведомления о подозрении в совершении указанных преступлений.

Впрочем, по словам Юлдашева, в настоящее время ничто не мешает Оберемко и дальше осуществлять правосудие.

«Пока Высшая квалификационная комиссия судей не рассмотрит представление об отстранении его от занимаемой должности, он и в дальнейшем будет работать судьей. К сожалению, привлечение судьи к ответственности - это сложный процесс, который требует много времени и усилий», - отметил прокурор.

Читайте такжеПрокуратура 8 часов проводила обыск в Печерском судеКак сообщал УНИАН, 1 марта советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook написал, что в Киеве пьяный судья Макаровского суда угрожал сотруднику ГАИ расстрелом и направил на него пистолет.

"Оберемко Владислав Алексанрович. Он пока еще судья Макаровского районного суда Киевской области. Но это не надолго. Как обычно, вечером в минувшую пятницу около 00 часов, он сел за руль внедорожника "БМВ Х-5" после употребления алкогольных напитков... Его путь пролегал по Шевченковскому району Киева, где его на вул. Ольжича остановил обычный инспектор ГАИ. Судья не стал реагировать на сигнал инспектора с требованием об остановке", - написал Геращенко.

Сотрудник ГАИ начали преследовать внедорожник, после чего судья решил остановиться.

"Это было уже на ул. Сырецкой 54. Туда же подъехала группа ребят из "Дорожного Контроля", которых пригласили во время погоня сами работники ГАИ для лучшей фиксации правонарушения. Пьяное животное примерно 3,5 км мчалось по Киеву, обгоняя по встречной, нарушая все возможные правила дорожного движения и ставя под угрозу жизни киевлян создавая угрозу лобового столкновения. Эта мразь в судейской мантии, достала свой зарегистрированный пистолет "Макарова", как потом выяснилось, это было устройство для отстрела резиновых пуль, и направил его на сотрудника ГАИ со словами - "Я тебя сейчас пристрелю", - рассказал Геращенко.

По его словам, сотрудник ГАИ также взял судью на "мушку", заставил его выйти из машины и сдать оружие.

На распространенной в интернете видеозаписи события также слышно, как судья хвастается гаишнику дружбой с прокурором Киева Юлдашевым, однако позже Юлдашев опроверг эти заявления.