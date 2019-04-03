Адвоката семьи Гандзюк удалили с судебного процесса по Мангеру

Адвокаты Мангера и обратились к суду с ходатайством удалить Евгению Закревскую из процесса из-за ее заявления в СБУ о слежке.

Адвоката семьи убитой активистки Екатерины Гандзюк Евгению Закревскую удалили с судебного процесса об избрании меры пресечения руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Об этом сообщила на странице в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых.

Основанием для такого решения суда стало то, что Закревская подала заявление в СБУ о слежке.

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"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому неизвестные влезают домой, за кем-то следят неизвестные..), собственно за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - отмечает Хромых.

После этого Закревская подает соответствующее заявление в СБУ, чем воспользовались адвокаты Мангера и обратились к суду с ходатайством удалить Закревскую.

"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую с этого судебного процесса, потому что теперь она - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - написала подруга погибшей активистки.

“То есть фактически теперь Закревская лишена голоса в судебном процессе. Выступать могут только прокуроры”, - добавляет Марина Хромых.

Как отметил правозащитник Масси Найем, после этого отец Екатерины Гандзюк "в этом заседании остался без адвоката".

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

4 декабря Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

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Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

21 февраля отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь. По его словам, Мангер прибегает к запугиванию свидетелей, многие свидетели стали получать угрозы, и он лично получал "непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны". "Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я”, - сказал он. Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям. “Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали”, - сказал он.