Мужской «декрет»: папа может все что угодно

Нардепы хотят дать возможность украинским папам брать десятидневный оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка.

«Это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равным возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка», - говорится в пояснительной записке к не так давно зарегистрированному законопроекту «О внесении изменений в статью 17 Закона Украины «Об отпусках»».

На сегодня муж, чья жена находится в послеродовом отпуске, имеет право даже на двухнедельный отпуск. Только вот без сохранения заработной платы.

Юрист-медиатор Вадим Лавренюк поддерживает инициативу народных депутатов ввести, по крайней мере, десятидневный оплачиваемый отпуск для мужчин после рождения ребенка. По его мнению, это отличный старт для возможностей родителей. «Дети сегодня воспринимают информацию гораздо быстрее нас. И, только представьте, сколько положительной информации они воспримут, если в первые дни с ними будут папа и мама», - отмечает он.

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Вместе с тем, юрист напоминает, что, согласно действующему законодательству, мужчины также могут оформить длительный отпуск по уходу за ребенком. «В законе «Об отпусках» и в Кодексе законов о труде предусмотрено, что отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может воспользоваться как мать, так и отец ребенка, или также бабушка, дедушка, другой родственник», - сообщает Лавренюк.

В оформлении такого «декретного отпуска» для мужчины нет ничего сложного. Для этого необходимо предоставить несколько документов своему работодателю или руководителю - заявление о предоставлении такого отпуска, копию свидетельства о рождении ребенка, а также справку с места работы или учебы матери. Последний документ - это подтверждение того, что она вышла на работу или учебу, соответственно, выплата пособия по уходу за ребенком ей прекращена.

«Ничего сложного. Главное - желание отца и лояльность работодателя», - отмечает Лавренюк.

Если работодатель вам отказывает в оформлении такого отпуска, юрист советует брать письменные отказы для дальнейшего законного обжалования.

Папа – «Юлий Цезарь»

Несколько лет назад Вадим Лавренюк и сам провел более года в официально оформленном «декретном отпуске». «Просто понял, что жене трудно после первого года, который она провела с ребенком в «декрете», ей нужно двигаться дальше», - вспоминает мужчина.

На тот момент Лавренюк работал в Высшем административном суде Украины и был фактически первым работником, пожелавшим уйти в декрет как отец. Сначала руководство не шло ему на встречу, мужчина даже думал увольняться. В конце концов все улеглось, в «декрет» его отпустили: «Знаю, что после меня еще один судья и, кажется, помощник судьи пошли в такой отпуск».

К осознанному отцовству мужчина пришел со временем. Когда только женился, об этом даже не думал. И уже во время «декрета» понял, какая это, на самом деле, тяжелая работа.

«Проводить все время на работе и не знать, что делает твоя жена дома - это одно. А в «декрете» отец должен быть, как Юлий Цезарь - быть с ребенком, убирать, стирать», - объясняет Лавренюк.

Впрочем, именно во время «декрета» между ним и дочерью сформировалась крепкая связь, которая поддерживается до сих пор.

«Этот опыт меня многому научил. Возможно, даже был толчком развиваться в направлении медиатора – в отношениях между ребенком и отцом возникают конфликтные ситуации», - говорит он.

Кроме того, «декрет» еще больше сблизил Вадима с женой. Ведь, решив взять отпуск по уходу за ребенком, мужчина показал, что готов взять на себя тяжелую работу, которой перед этим занималась она. А денег семье хватало, потому что заработок жены был выше зарплаты Вадима на службе в суде.

«Кстати, относительно страхов не справиться с питанием ребенка или еще с чем-то дома – никаких проблем сегодня нет. Это нашим бабушкам и дедушкам было трудно, а во времена стиральных машин и пароварок сложностей не возникает», - отмечает Вадим, подчеркивая необходимость искать в быту вспомогательные инструменты, чтобы больше времени проводить с ребенком.

На вопрос-уточнение от УНИАН, мол, на все эти приборы нужны средства, замечает - родителям надо выбирать: «Не кури, не покупай по пачке сигарет в день, за год крутую машинку для мытья посуды купишь. Любишь рыбачить - пожертвуй снастями для рыбалки. Не занимайся фитнесом в спортзале, выдели средства на посудомойку, а сам гуляй с ребенком на улице».

Мужчина уверен: если бы он не пошел в декрет, они с женой многого могли не достичь. А так, она смогла окончить курсы сомелье, а он - курсы медиатора и бизнес-медиатора. «Практика ухода за ребенком должна быть у каждого отца. И если все правильно сочетать, то крупные плюсы из этого выходят», - резюмирует юрист.

От «стандарта» к ответственному отцовству

У Вадима Назаренко двое маленьких сыновей: старшему три с половиной года, младшему – пять месяцев. Официальный отпуск по уходу за ребенком мужчина ни разу не оформлял, но работает дома на фрилансе, так что параллельно занимается детьми. «Сейчас я испытываю удовольствие, что могу работать, а напротив меня за столом сидит мой ребенок», – отмечает Назаренко.

Но так было не всегда. До рождения первенца Вадим планировал действовать по схеме – мама с ребенком, а папа на работе. Думал, что воспитанием сына нужно заниматься, когда мальчика уже можно, грубо говоря, взять с собой на рыбалку.

«А до этого мама водит в школу, в садик, занимается игрушками, пеленками. Я считал, что это не мужское занятие», – вспоминает Назаренко.

Переход от «стандартной схемы» к ответственному отцовству случился в процессе подготовки к рождению первого ребенка. Вместе с супругой мужчина изучал вопрос родительства, ходил на курсы, смотрел семинары. Так Вадим понял, что нет такого возраста, с которого папа должен «включаться» в воспитание. Принесли домой «комочек» – все, вдвоем занялись.

«Конечно, как у любого человека - новичка с маленькими детьми - сначала у меня были страхи. В роддоме я даже боялся брать сына на руки, просил медсестру все делать…», – вспоминает мужчина. Страхи поборол, опять-таки, изучая информацию.

По мнению Вадима Назаренко, главное – инициативность самого отца. Но мужчина рекомендует всем папам (даже если тем, кто не работает на фрилансе) оформлять отпуск по уходу за детьми. Чтобы между ребенком и папой закладывалось взаимопонимание: «Я это чувствую по своим детям. Для старшего я лучший друг – он мне доверяет секреты, которые даже маме не говорит. Маленький уже разделяет, кто мама и папа. И он именно к папе тянется, когда хочет играть со мной».

Со своим вторым сыном Вадим, в принципе, с самого начала был еще более активным. Вторые роды у супругов были партнерские, сразу после рождения Вадим практически не спускал ребенка с рук.

«Первые недели мама морально восстанавливалась после родов – она ребенка только кормила и отдавала его мне. Я с ним играл, купал, убаюкивал», – рассказывает Назаренко.

Мужчина признается: мало друзей понимают его вовлеченность в процесс по уходу за сыновьями на сто процентов.

«Они это не высказывают, так что их непонимание – почему я так много времени уделяю, когда есть мама, ведь это «женское дело» – я могу только чувствовать», – отмечает Вадим.

В свободное время мужчина рассказывает о своих детях, их воспитании и личном опыте у себя в инстаграм. Говорит, что подписчики частенько благодарят и пишут, что возьмут этот опыт на вооружение.

По мнению Назаренко, нужно популяризировать источники информации для пап по уходу за детьми. Ведь сегодня для мужчин, фактически, нет никаких консультаций. Необходимо также больше медийно освещать такие истории, чтобы разрушать общественный стереотип – детьми занимается только мама. Отец рассказывает, как однажды приходил с ребенком в поликлинику, а доктор выглядывал со словами: «А где ваша мама?». «Я ему отвечаю, что зачем вам мама, если папа пришел с ребенком, думаете, что папа не справится?» – вспоминает Назаренко.

Инициативу народных депутатов ввести десять оплачиваемых дней после рождения ребенка для отцов мужчина приветствует, ведь первые недели для мамы, которая только что пережила роды, самые тяжелые: «Сто процентов нужно дать возможность отцам остаться дома, оплатить им это время, чтобы они поддержали жену, чтобы она отдохнула».

Мужчины в декрете: статистическая и психологическая оценка

«Очень радует, что тема ответственного отцовства и равномерного распределения домашних дел в семье находят все больше сторонников в обществе, а также медиа, бизнес-кругах как части корпоративной социальной ответственности, и правительства», – комментирует законопроект «О внесении изменений в статью 17 Закона Украины «Об отпусках»» программный советник по гендерным вопросам в Фонде ООН в области народонаселения Наталья Кошовская.

Впрочем, по ее словам, уровень осведомленности граждан о гендерно-чувствительном законодательстве и положениях государственной политики, направленных на обеспечение равенства женщин и мужчин, остается все еще достаточно низким.

Стоит отметить, что с 2015 года Фонд ООН в области народонаселения совместно с Министерством социальной политики Украины реализует проект «Счастье в четыре руки». Его цель – изменить устоявшиеся вредные стереотипы о роли мужа и жены в семье, которые часто становятся основой проявлений неравенства, насилия в отношении женщин.

В прошлом году Фонд провел исследование «Современное понимание маскулинности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин в Украине». Согласно результатам опроса в рамках этого исследования, только тридцать процентов мужчин были осведомлены, что в стране существует законодательство по вопросам гендерного равенства (имеется в виду Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» 2005 года). Более половины респондентов не знали ответа на этот вопрос. Каждый девятый был убежден, что не существует специального закона, который гарантирует равенство прав и возможностей женщин и мужчин.

«Из-за стереотипных представлений об общественных ролях, запросы мужчин официально оформлять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет остаются настолько редкими, что значительная часть из них вообще не интересуются возможностями, которые предлагает законодательство», – считает Кошовская.

К примеру, меньше половины респондентов исследования (46%) знали, что отец имеет такое же право воспользоваться отпуском по уходу за ребенком до достижения им трех лет, что и мать. При этом восемь процентов мужчин были убеждены, что таких законодательных норм в стране не существует вообще, остальные просто не знали точного ответа на этот вопрос.

«Учитывая это, мы видим необходимость в повышении уровня осведомленности об уже имеющихся возможностях и донесении информации о важности и преимуществах сознательного отцовства, что в дальнейшем влияет на успеваемость детей и способствует налаживанию межличностных отношений в семье», – говорит она.

Семейный психолог Владимир Гарипов выделяет несколько причин нераспространенности в Украине такого явления, как отцы в «декрете».

Не последнюю роль играет советское прошлое, войны, жизненный подход «чтобы, как у всех», полное неприветствие индивидуализма. Мальчиков воспитывали мамы и бабушки, так что, вырастая и становясь родителями, такие мужчины просто не видели примеров, как мужчине воспитывать своего ребенка.

Кстати, результаты опроса Фонда ООН в области народонаселении также подтвердили, что опыт детства и модели поведения в родительской семье заметно влияют на формирование установок мужчин по построению собственных супружеских отношений и отношения к родительству. «Поэтому положительно, что смена поколений приводит к постепенной трансформации гендерных стереотипов. Респонденты младшего возраста чаще отмечают уважительное отношение собственных родителей друг к другу, демонстрируют больший интерес к собственным детям, активно интересуются вопросами планирования беременности и партнерскими родами», - говорит Наталья Кошовская.

В свою очередь, Владимир Гарипов отмечает, что в народе все еще бытует стереотип – мужчина должен зарабатывать деньги для всей семьи. Чтобы соответствовать таким «канонам», у среднестатистического мужчины долгие годы не оставалось сил, чтобы разбираться и быть хорошим отцом. К счастью, по словам психолога, в последние лет десять украинское общество уходит от архаичной модели «мужчина – зарабатывает, а женщина – домохозяйка». Женщины стали более самодостаточными, у мужчин нет необходимости нести ответственность за двоих, в материальном плане отношения становятся партнерскими, и это партнерство распространяется на остальные сферы.

«Поэтому мужчины сегодня могут быть более вовлеченными в процесс ухода за детьми. Ведь, в принципе, интерес к потомству в нас заложен, пожалуй, даже на генетическом уровне. И, несмотря на то, что для контакта с детьми нужно много энергии, – это приятный процесс. Общественные изменения дали мужчинам возможность прислушаться к желаниям и заниматься воспитанием своего ребенка», – объясняет Гарипов.

При этом, эксперт убежден: не помешала бы национальная кампания популяризации «отцов в декрете». Нужно как можно больше об этом говорить. Чтобы женщины перестали восприниматься главным родителем по умолчанию. А мужчины – «банкоматами» или грубыми мужланами, не способными к чувствительности и уходу за ребенком.

Тем более, в процессе воспитания ребенка отец дает многое из того, что у него получается лучше, в силу его отличия от женщины.

К примеру, если мама – это всегда безграничная любовь и безграничное принятие, то папа отвечает за функцию границ. Чтобы ребенок понимал, что не все можно делать (условно говоря, «не суй пальцы в розетку»). Именно папа учит ребенка ставить цели и следовать им. Дает чувство безопасности, понимание того, как вести себя с людьми выше в иерархии (в будущем это важно для контактов с руководством). Для мальчика папа – помощник в вопросе мужской самоидентификации. Мальчик смотрит на папу и перенимает его модель поведения. Девочка же, на примере своих отношений с папой, учится общению с мужчинами.

«И последний важный аргумент, почему отцам стоит активно участвовать в уходе за ребенком. У ребенка два родителя на генетическом уровне - папа и мама. И даже люди, которые хорошо заменяет их в эмоциональных и психологических планах, не могут заменить одну важную часть – это вопросы ребенка о том, а кто же мой родитель на самом деле, что я от него через генетику смог получить. Они могут быть очень глубоко подавлены, но эти вопросы всегда остаются», – подчеркивает психолог.

Кстати, по его мнению, предложенная народными депутатами норма об оплачиваемом десятидневном отпуске после рождения ребенка для отцов, в определенной степени нивелирует функции отца. Психолог обращает внимание, что, по задумке нардепов, на такой отпуск может претендовать только мужчина, состоящий в браке с матерью ребенка. «Но ведь, если женщина родила, то неважно, в браке она или нет – она получает такой отпуск. А если у меня родился ребенок, и я хочу с ним проводить первое время, то должен быть обязательно женат на матери ребенка. Но если у меня или у женщины нет необходимости в браке? При этом папа я - хороший», – рассуждает Гарипов.

Эксперт считает, что в этом законопроекте (при всей его революционности для Украины) четко отображается, насколько наше общество сегодня готово принимать полноценное участие отца в воспитании ребенка. А значит, нам есть куда расти.

Герои нашего материала доказывают своим примером, что в вопросах семьи и ухода за детьми уровень открытости общества к новым веяниям не играет решающей роли. Важны лишь внутреннее желание, взаимопонимание и обоюдная готовность родителей быть хорошими напарниками.

Ирина Шевченко