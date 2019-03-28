У 22 задержанных оккупантами крымских татар есть 55 несовершеннолетних детей

К 113 детям, которые есть у тех политзаключенных, что уже в тюрьмах, прибавилось еще 55 детей, отметил глава Меджлиса.

У 22 задержанных в Крыму крымских татар есть 55 несовершеннолетних детей. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Прямой". Читайте такжеОбыски в Крыму напоминают облавы сталинских чекистов - Чубаров "У этих 22 человек - 55 несовершеннолетних детей. Сегодня у наших 113 детей, которые есть у тех политзаключенных, что уже в тюрьмах, прибавилось еще 55 детей. И это будет нарастать комом. И государство наше, если действительно говорить чем помочь крымским татарам, людям, которые живут в некоторых районах Донбасса, которые мы не контролируем, надо отвечать себе честно - если поможем себе выстоять как государство, тогда завтра сможем помочь тем людям, которые на оккупированных территориях. Но помочь вместе с нашими партнерами. Нужна просто консолидация наших партнеров", - сказал Чубаров.

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