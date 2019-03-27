Суд отменил запреты звезде "Сватов" на въезд в Украину и показ фильмов с его участием

Кроме того, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину РФ и отменил соответствующее постановление спецслужбы.

Окружной административный суд города Киева отменил запрет на ретрансляцию фильмов с участием гражданина РФ, актера Фёдора Добронравова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда. "Рассмотрев дело по иску ООО "Телерадиокомпания студия 1 + 1 "и ООО "Киноквартал", суд удовлетворил административный иск о признании противоправными действий, отмене постановления и приказов", - говорится в сообщении.

В частности, суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину РФ Добронравову, а также признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ.

Читайте такжеАктер сериала "Сваты" впервые прокомментировал новости о своей госпитализации

Кроме того, суд признал противоправными действия данного ведомства относительно обращения в Минкульт о внесении Добронравова в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", и отменил данный приказ министерства и приказ Госагентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов.

Отмечается, что судом было проанализировано содержание справки, которая была подготовлена СБУ и на основании которой приняты и другие обжалуемые решения, и установлено, что она была составлена с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований.

"Поэтому все остальные решения, принятые ответчиками на основании указанной справки, судом признаны необоснованными, а потому признаны противоправными и отменены соответствующее постановление СБУ, приказ Министерства культуры Украины и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов с его участием", - пояснили в суде.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2017 года Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала «Сваты», снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября 2017 стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову.