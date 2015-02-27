Волонтеры срочно собирают деньги на тепловизор для Героя Украины Игоря Герасименко

Об этом сообщают волонтеры проекта "Повернись живим".

"Как он сказал: "Ничего нам не везите, только тепловизор. Еду найдем, шмотки купим – а ночью надо работать". Вот так: государство дает звезды, мы - тепловизоры", - говорится в сообщении волонтеров на странице в соцсети.

Читайте такжеВолонтеры просят украинцев помочь снайперам ночными прицелами

В сообщении отмечается, что старый тепловизор Игоря Герасименко сгорел в районе Дебальцево. "Когда с ним получилось связаться одному нашему общему другу – он сказал: "Ничего нам не везите, только тепловизор. Еду найдем, шмотки купим - а ночью надо работать". Вот так и появился этот пост", - пишут волонтеры.

"Мы хотим купит ему Pulsar HD50S за 3400 долларов и вручить уже в это воскресение, пока его не отправили получать следующую звезду героя", - сообщают волонтеры.

Кроме этого тепловизоры срочно нужны таким бриагадам и подразделениям: 30 бр., 92 бр., 80 бр., 24 бр., 43 бат, 17 бат, 95 бр., 72бр., 28 бр., пограничникам, Нацгвардии и ДУК ПС. Это не все наши заявки, а лишь те, которым нужно срочно.

"У нас есть два выхода – пожаловаться на курс доллара, повышение цен и "депутатов и олигархов у которых "много денег – вот пусть они и дадут"… или помочь. Ребята будут делать свою работу независимо от нашего решения. Без жалоб и соплей. Мне даже стыдно думать о других вариантах. Я выбираю "помочь", - пишут волонтеры.