"Лазарев?": Ани Лорак в кожаном наряде заинтриговала фанатов новым фото

В комментариях под фото фаны гадают, кто же подарил цветы артистке.

Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов новым фото, на котором она появилась в кожаном наряде.

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На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она запечатлена в черной кожаной юбке, такого же цвета гольфе и куртке-косухе. В руках поп-звезда держит букет красных роз. "Life is beautiful", - написала Ани Лорак в посте.

"Шикарная", "Лазарев?", "А от кого цветочки?", "Роскошная!", "Очень красивое фото", "Ах, какая женщина", "Вообще тебе не идёт быть такой худой", - пишут в комментариях под фото.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое фото, которое ужаснуло ее фанатов.