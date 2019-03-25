Общественность лишили контроля за деятельностью ГБР

Соответствующее заявление прозвучало на открытом заседании Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований, которое состоялось в пресс-центре ИА «ЛИГАБизнесИнформ» и было посвящено принятию Кабмином Постановления №218 от 13.03.2019 г. о внесении изменений в Положение о Совете общественного контроля и Порядок его формирования.

Председатель Совета Максим Болдин связал внесение соответствующих изменений с принятием Совета ряда решений, касающихся критики деятельности директора ГБР Романа Трубы, в частности, требования утвердить Положение о создании Дисциплинарной комиссии - единственного органа, уполномоченного рассматривать жалобы на деятельность сотрудников ГБР и привлекать их к дисциплинарной ответственности.

М. Болдин подчеркнул, что несмотря на законные требования Совета, Дисциплинарная комиссия так и не была создана. Вместо этого директор ГБР инициировал перед Кабмином внесение изменений в Положение о Совете, принятие которых позволит ему управлять Советом единолично и в ручном режиме. Также, М. Болдин отметил, что новый Порядок выписан таким образом, что в электронном голосовании за избрание членов Совета смогут участвовать не только граждане Украины, но и граждане других государств, в т.ч. и государства-агрессора.

В свою очередь секретарь Совета Надежда Коренная указала на нарушение директором ГБР Р. Трубой требований законодательства, поскольку внесение изменений в Положение о Совете прошло без участия общественности.

По словам Н. Коренной, благодаря изменениям директор ГБР получает контроль над Советом и сможет прекращать полномочия его членов по своему усмотрению, поскольку критерии досрочного прекращения полномочий члена Совета в Порядке не прописаны. «Фактически, директор может прекратить полномочия любого из нас, кто сказал или сделал то, что его не устраивает. Мы сможем только в судебном порядке обжаловать такие решения», - отметила она.

Член Совета Ярослав Романенко указал на возможные манипуляции с принятием изменений в Положение, поскольку его проект был получен членами Совета в другой редакции, а на момент публичного обсуждения этого вопроса Директором ГБР Р. Трубой с общественностью, на круглом столе 15.03.2019 г., изменения уже были утверждены Кабмином.

Присутствовавший на заседании директор ГБР Роман Труба так и не смог обоснованно ответить на вопрос членов Совета, с какой целью в Положение была внесена норма о праве директора досрочно прекратить полномочия члена Совета, а также почему документ предоставляет возможность гражданам других государств голосовать за избрание членов Совета.

«Совет, большинством голосов, принял решение обратиться к Кабмину, Премьер-министру Украины В. Гройсману об отмене вышеуказанных нововведений (что позволит вернуть институциональную независимость Совета), а также решить вопрос о надлежащей правовой оценке деятельности должностных лиц, инициировших такие изменения, в частности директора ГБР Р. Трубы», - подытожила Надежда Коренная.