Экс-министр ЖКХ советует киевлянам игнорировать платежки за услуги по содержанию домов

Апелляционный суд подтвердил решение о том, что Киевская городская государственная администрация незаконно повысила тарифы на обслуживание придомовой территории.

Согласно решению суда, КГГА должна выставлять счета киевлянам за услуги по содержанию домов и придомовых территорий по тарифам, которые действовали до 6 июня 2017 года по распоряжению №442 от 30 апреля 2015 года.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Киевляне сегодня могут не платить по «липовым» платежкам, отметил экс-министр ЖКХ.

«Есть решение суда, поэтому даже смешно платить по ним. Советую всем прочитать решение Апелляционного административного суда от 20 декабря 2018 года. Это решение есть на сайте 6-ого Апелляционного окружного суда от 20 декабря», - подчеркнул А. Кучеренко.

Экс-министр ЖКХ добавил, что Апелляционный суд подтвердил решение о том, что Киевская городская государственная администрация незаконно повысила тарифы на обслуживание придомовой территории, в связи с чем обязал КГГА с 20 декабря 2018 года выставлять счета по тарифам, принятым до 6 июня 2017 года.

КГГА должна исполнить решение суда и уже с 20 декабря 2018 года выставлять счета за услуги по содержанию домов и придомовых территорий по предыдущим тарифам, которые действовали до 6 июня 2017 года по распоряжению №442 от 30.04.2015 года.

А. Кучеренко при этом отметил, что в течение рассмотрения дела КГГА не предоставила мостостроительную и землеотводную документацию ни на один из домов, а технические паспорта советского образца предоставлены только для трети жилых домов. Тарифы и структура тарифов, по которым предприятия киевской территориальной громады предоставляли услуги, были утверждены без проверки их экономической обоснованности и без необходимой документации. В то же время разделение цен на тарифы в зависимости от срока оплаты до 20 числа - не предусмотрено действующим законодательством.

«Касательно тарифов на тепло я не вижу оснований платить по счету, который вызывает сомнения и не дает нам ответа, как он начислялся. Киевские власти цинично нарушают закон, и мы не можем идти у них на поводу. Это просто банда - «Киевтеплоэнерго» еще хуже, чем был ДТЭК. Скоро будем просить: «ДТЭК, вернись», - подытожил экс-министр ЖКХ.