Незаконно осужденный в РФ Гриб может не выдержать этапирование из СИЗО в колонию общего режима - МИД

Украинский политзаключенный нуждается в постоянном высококвалифицированном наблюдении врачей, регулярном комплексном медицинском обследовании и пребывании в специализированном медицинском учреждении, заявляют дипломаты.

Незаконно приговоренный в России к 6 годам лишения свободы украинский политзаключенный Павел Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию общего режима.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 22 марта об осуждении гражданина Украины Павла Гриба к 6 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям", - говорится в заявлении.

"Российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от грубого похищения 24 августа 2017 года Павла Гриба в городе Гомель (Республика Беларусь), непредоставлении длительное время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в городах Краснодар и Ростов-на-Дону, ограничений в оказании неотложной медицинской помощи и до неправомерного приговора", - отметили в МИД.

Украинские дипломаты подчеркнули, что показания Гриба, данные в ходе судебного разбирательства, относительно сфальсифицированных обвинений, угроз, физического воздействия и психологического насилия со стороны российских силовых структур были цинично отклонены судом.

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"Считаем, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека, в частности право на справедливый суд и право на жизнь. Вследствие приобретенных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Павел Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы. Павел Гриб нуждается в постоянном высококвалифицированном наблюдении врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывании в специализированном медицинском учреждении", - отмечается в заявлении.

В МИД требуют "немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, обеспечить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубого нарушения прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украина Павла Гриба".

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляет о непризнании судилища над гражданином Украины Павлом Грибом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания неформальной депутатской группы «Минская платформа», комментируя решение российского суда в отношении украинца.

Геращенко отметила, что Павел Гриб есть во всех списках, которые передаются Российской Федерации, с требованием его немедленного освобождения. «Мы не признаем судилище, которое произошло над Грибом, так же как и над другими нашими заложниками и политзаключенными», - сказала она.

Депутат добавила, что, учитывая тяжелое состояние здоровья Павла, российской стороне предлагалось осуществить «малый обмен».

«Мы были готовы передать одного россиянина, который имеет проблемы со здоровьем, - господина Седикова - с предложением сделать такой обмен «один на один», - отметила Геращенко.

Кроме того, она добавила, что к Грибу не были допущены представители Международного Комитета Красного Креста и врачи.

Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения политзаключенного и других граждан Украины, незаконно осужденных по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, заверили в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Гриба за якобы "содействие терроризму". После приговора Гриб объявил голодовку. Молодой человек требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, на то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.