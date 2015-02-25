На Луганщине задержали военкома, который ежемесячно забирал у подчиненного 90% зарплаты

Милиция Луганской области задержала комиссара Белокуракинско-Троицкого военкомата, который принял на службу в комиссариат мобилизованного за вознаграждение в виде ежемесячной «благодарности» – части его зарплаты.

Об этом УНИАН сообщило в пресс-службе МВД Украины со ссылкой на начальника УМВС в Луганской области Анатолия Науменко.

По его словам, комиссар Белокуракинско-Троицкого военкомата устроил на службу в комиссариат мобилизованного призывника. За это он ежемесячно получал вознаграждение в размере 90% заработной платы призывника, сообщил Науменко.

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Военком был задержан сегодня в момент получения очередной части денег. Его задержали оперативники областного Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно с работниками прокуратуры области.

Действия военкома предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. За совершение подобных действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и со специальной конфискацией.