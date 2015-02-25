На Харьковщине у задержанного за взятку таможенника обнаружили арсенал оружия - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

“У государственного инспектора Харьковской таможни, задержанного СБУ за взятку, также были обнаружены и изъяты 1 гранатомет “Муха”, 7 гранат РГД-5, одна Ф-1, 8 запалов”, - сказала Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля сотрудники прокуратуры и СБУ задержали на Харьковщине главного государственного инспектора таможни.

По данным прокуратуры Харьковской области, чиновник таможни получил от гражданина 37 тыс. грн за беспрепятственное перемещение горюче-смазочных материалов через украино-российскую границу.

По данным следствия, таможенник взял деньги и пообещал, что около 20 легковых автомобилей в течение месяца без препятствий смогут провозить топливо через границу.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина закрыла более 20 пунктов пропуска на границе с Россией.