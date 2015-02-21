Украина закрыла более 20 пунктов пропуска на границе с Россией

Согласно сообщению, на основании распоряжения Кабинета министров от 18 февраля № 106-р закрыт ряд пунктов пропуска через государственную границу в пределах Луганской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Решение принято с целью оптимизации сети пунктов пропуска и необходимости сосредоточения сил и средств на более важных участках границы с РФ.

Также сообщается, что учитывая существующую прямую угрозу жизни и здоровью участников международного движения, ранее Кабинетом министров протокольными решениями временно прекращено движение в 14 пунктах пропуска, в том числе 6 в Донецкой области и 8 в Луганской области. В частности, данные решения касаются пунктов пропуска и контроля «Мариновка», «Новоазовск», «Успенка», «Иловайск», «Квашино», «Донецк», «Должанский», «Красная Могила», «Изварино», «Красная Таловка», «Югановка», «Герасимовка», «Петровка», «Луганск».

Читайте такжеТурчинов: Россия блокирует решение о перекрытии украинско-российской границы По данным Госпогранслужбы, сегодня на границе с Россией функционирует 39 пунктов пропуска или контроля.