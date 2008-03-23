”Нефтегаз-67” с 2001 г. зафрахтован швейцарской компанией

Универсальное судно обеспечения «Нефтегаз-67», которое накануне затонуло в Южно-Китайском море у берегов Гонконга, восстанавливать нецелесообразно. Об этом сегодня на брифинге в Симферополе сообщил председатель правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ПРИСЯЖНЮКА, судно «Нефтегаз-67» было построено в начале 1990-х годов. «Я не думаю, что, исходя из срока его эксплуатации, будет стоять вопрос о его восстановлении. Тем более, после такого повреждения», - отметил глава правления ГАО «Черноморнефтегаз» и сообщил, что судно было застраховано.

«Нефтегаз-67» с декабря 2001 года зафрахтован швейцарской компанией Fortrans Limited. В соответствии с агентским соглашением судно занималось якорезаводкой, буксировочными операциями, снабжением морских объектов в Южно-Китайском море, на шельфе Китая, Сингапура, Малайзии, Индонезии. В прошлом году судно прошло текущий ремонт и подтвердило действие классификационных судовых документов российского морского регистра судоходства.