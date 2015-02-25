На Львовщине вторые сутки без водоснабжения остаются города Трускавец и Стебник

Без централизованного водоснабжения остаются города Трускавец и Стебник и часть потребителей города Дрогобыча.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, обеспечение водой абонентов городов Трускавец и Стебник в течение последних двух суток осуществлялось за счет накопленного резерва и подвоза воды автоцистернами.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля в 13:20 из-за задолженности КП “Дрогобычводоканал” перед ПАО “Львовоблэнерго” был обесточен водозабор “Горное” в результате чего прекращено водоснабжение абонентов городов Стебник и Трускавец, частично - города Дрогобыч. Без централизованного водоснабжения осталось 20 общеобразовательных школ, 13 дошкольных заведений образования, детский дом «ОРАНТА», Дрогобычский механико-технологический колледж, Дрогобычский колледж нефти и газа, Дрогобычские профессионально-технические училища №15, 19 и 64 тыс. жителей.

Ранее УНИАН также сообщал, что в Донецке из-за повреждения инфраструктуры введен сокращенный график централизованной подачи воды.