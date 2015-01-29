В Донецке введен сокращенный график подачи воды

Об этом сообщается на сайте компании "Донецкгорводоканал". В сообщении отмечается, что "с 18.30 до 22.30 холодная вода будет подаваться в полном объеме, в остальное время суток - с давлением, достаточным для работы теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы и нижних этажей жилых домов."

Читайте такжеВ Авдеевке и Дебальцево нет света и воды, ремонты не могут провести из-за обстрелов

В сообщении уточняется, что северная часть Киевского района Донецка остается без энергоснабжения и воды. "За вчерашний день ремонтным бригадам предприятия удалось устранить 40 канализационных и 20 водопроводных аварий", - отметили в комании.