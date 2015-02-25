Харьковский горсовет не включил вопрос о признании РФ агрессором в повестку дня

Как передает корреспондент УНИАН, предложение внести в повестку дня проект решения поддержать постановление Верховной Рады от 27 января об обращении к европейским и мировым институтам и национальным парламентам о признании Российской Федерации государством-агрессором сегодня на сессии с голоса внес внефракционный депутат Дмитрий Маринин.

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В свою очередь харьковский городской председатель Геннадий Кернес подчеркнул, что не является компетенцией Харьковского городского совета голосовать за политические решения. Кроме того мэр отметил, что включение вопроса в повестку дня без рассмотрения его на комиссиях будет противоречить регламенту. "Я хочу, чтобы такие вопросы, очень политические здесь не рассматривались", - подчеркнул Геннадий Кернес.

По результатам голосования включение вопроса в повестку дня поддержали 19 депутатов, воздержались - 3, проголосовали против - 47.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед началом заседания сессии Харьковского горсовета пикетировали активисты ВО "Свобода" и "Демократического альянса" с требованием к депутатам признать Российскую Федерацию страной-агрессором.