На станции Джанкой ищут мину в поезде Севастополь - Киев

Поезд №40 сообщением «Севастополь-Киев» более часа стоит на станции «Джанкой». Всех пассажиров попросили выйти из поезда, по составу ходят милиция и сотрудники МЧС.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил депутат Верховной Рады АРК Андрей КОЗЕНКО, который ехал в этом поезде.

«Больше часа стоим на станции «Джанкой», полностью состав освободили от пассажиров, ходят по вагонам сотрудники милиции, МЧС, проверяют», - сказал А.КОЗЕНКО. По его словам, остальные поезда на станции «Джанкой» не останавливаются.

А.КОЗЕНКО также сообщил, что «по своим каналам выяснил, в сводке передали: поезд – заминирован».

В пресс-службе МЧС Украины корреспондента УНИАН перенаправили в Главное управление МЧС Украины в Крыму. Один из сотрудников крымского Главка МЧС заявил, что по всем вопросам следуют звонить к представителям Приднепровской железной дороги. Однако получить комментарий Приднепровской железной дороги не удалось – телефоны не отвечают.