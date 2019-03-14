Украинцы больше всего доверяют новостям на канале «1+1» – результаты социальных исследований

«1+1» возглавил рейтинг телеканалов с наибольшим уровнем доверия.

Об этом свидетельствуют результаты социального исследования, обнародованного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс». Согласно им, доля украинцев, которые доверяют новостям на канале «1+1» составляет 45,2%, что значительно превышает показатели ближайших конкурентов.

О высоком уровне доверия свидетельствуют и показатели телесмотрения программ информационного блока. По результатам первых 10 недель 2019 года доля телеканала «1+1» по аудитории 18-54 (Украина) составила 10.3%. Среднесуточный охват аудитории канала составил около 12.5 млн зрителей, а общее охват за период составило 31 млн телезрителей (4+ Украина). Это самый высокий показатель среди всех телеканалов.

Согласно показателям телесмотрения, ТСН – самые рейтинговые новости на украинском телевидении. Основной выпуск ТСН (понедельник-пятница, 19:30) лидирует в телесмотрении среди зрителей 18-54 (Украина) с рейтингом 4.9% и долей 14,3%. Общий охват всех выпусков ТСН за первые 10 недель года превысил 27 млн ​​зрителей – это более 80% телевизионной аудитории (4+, Украина).

«ТСН. Тиждень» - самые рейтинговые итоговые новости. Программа лидирует с рейтингом 5.5% и долей 14.3% по аудитории 18-54 (Украина). У программы также наибольший охват аудитории среди конкурентов, с начала года он превышает 18 млн зрителей (4+ Украина).

Кроме того, программа «Право на владу» является одним из самых популярных политических шоу на украинском телевидении. В 2019 году программа продемонстрировала новые рекордные показатели: выпуск от 28 февраля собрал наибольшую долю за все время выхода программы - 14.2% по аудитории 18-54 (Украина) и 21.1% - среди широкой аудитории 18+ (Украина).

Программа журналистских расследований «Гроші» также демонстрирует высокие результаты телесмотрения. Средняя доля с начала 2019 года составляла 10.1%, а выпуск от 18 февраля собрал самый высокий для программы показатель с 2015 года - 12.8% (18-54, Украина).

Общенациональное социальное исследование было проведено Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» с 5 по 10 марта 2019 года. В нем приняли участие 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

Показатели телесмотрения рассчитаны за период 01.01.2019-10.03.2019. Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом 1+1. Показатели рассчитаны для целевых аудиторий: 4+ (Украина) и 18+ (Украина) Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/about/glossary/