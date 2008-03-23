В Мариуполе задержан гражданин Грузии за поджог райотдела милиции

В Мариуполе задержан 27-летний гражданин Грузии, совершивший поджог райотдела милиции.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления внутренних дел Донецкой области, сотрудниками Жовтневого райотдела милиции г. Мариуполя гражданин Грузии, временно пребывающий на территории Украины, сначала задержан по факту совершения хулиганских действий. После того, как в отношении молодого человека составили административный протокол, он был отпущен.

Однако в тот же день правонарушитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вернулся в райотдел милиции с двумя бутылками, содержащими горючее вещество. Выражаясь нецензурной бранью, а также угрожая правоохранителям, он поджег одну бутылку и бросил ее в холл райотдела. В результате произошло возгорание, при тушении которого пострадал участковый инспектор.

Поджигатель был задержан на месте. Ведется следствие.