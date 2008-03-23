В МИД открыта ”горячая линия” по вопросам катастрофы судна

В связи с катастрофой украинского судна в Южно-Китайском море в МИД Украины создан оперативный штаб во главе с заместителем министра иностранных дел Александром КУПЧИШИНЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Также в МИД открыта „горячая телефонная линия” для предоставления оперативной информации (238-15-88, 253-44-88).