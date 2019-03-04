Апелляционный суд признал законной избранную Мангеру меру пресечения в виде залога

Суд отклонил апелляционные жалобы как прокуроров, так и адвокатов относительно меры пресечения Мангеру.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда города Киева относительно меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей приняла решение, которым отказано в удовлетворении апелляционных жалоб как защитников, так и прокуроров. Адвокаты Мангера просили отменить меру пресечения, а прокуроры настаивали на содержании его под стражей без возможности внесения залога.

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Таким образом, суд признал законным решение Шевченковского райсуда, который избрал Мангеру меру пресечения в виде залога в размере 2,5 миллиона гривен, а также обязал сдать загранпаспорт.

Напомним, действие этой меры пресечения закончилось 3 марта.

Следует отметить, что действие залога является бессрочным, и он пока остается в Госказначействе. Однако со вчерашнего дня Мангер может свободно перемещаться как в Украине, так и за ее пределами.