Дело Гандзюк: суд не продлил арест Мангеру

Такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак.

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«В удовлетворении ходатайства отказать», - сказал судья.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без альтернативы залога.