В Одессе обещают до 1 мая отремонтировать все коммунальные бомбоубежища

В Одессе власти намерены до 1 мая завершить ремонт всех бомбоубежищ коммунальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, проблема подготовки гражданских защитных сооружений обсуждалась сегодня на аппаратном совещании в мэрии по инициативе Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Представитель департамента оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Одесского горсовета сообщил, что в коммунальной собственности – 65 бомбоубежищ, из которых в настоящее время отремонтированы 18, «плюс 6 подвальных помещений, оборудованных как простейшее укрытие».

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Еще 19 сооружений – сейчас в работе, к концу месяца планирует привести в готовность 43 бомбоубежища.

«Оставшиеся сделаем до 1 мая», - сказал представитель департамента.

Труханов отметил, что вопрос о бомбоубежищах очень актуален и поручил поддерживать связь с волонтерами, предложившими помощь в уборке помещений.

«Мы должны обеспечить их (волонтеров) всем необходимым инвентарем (лопатами, метлами), а также транспортом для вывоза мусора», - заявил городской голова.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля на брифинге руководитель общественной организации «Центр защиты одесситов» Егор Прокопчук заявил, что в Одессе из 88 бомбоубежищ (из них в собственности города – 65), обозначенных на карте Главного управления ГСЧС области, и только 5% доступны и пригодны для эксплуатации.