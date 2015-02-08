В Хмельницком насчитали 47 бомбоубежищ, еще 16 - в непригодном состоянии
В Хмельницком 47 защитных сооружений гражданской защиты в случае чрезвычайной ситуации готовы разместить 43 тысячи 499 человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности городского головы, секретарь совета Константин Чернилевский.
Он отметил, что 9 бомбоубежищ находятся в коммунальном подчинении, остальные размещены на заводах и предприятиях частной формы собственности.
Читайте такжеВ Херсоне из 138 бомбоубежищ половина не пригодна к использованию
“В 2012 году на 16 защитных сооружений были составлены акты о невозможности проведения технической инвентаризации. Я дал поручение в этом году снова проверить их состояние и, возможно, удастся какое-то бомбоубежище реконструировать”, - сказал Чернилевский.
Исполняющий обязанности хмельницкого городского головы заверил, что за счет подвальных помещений жилого фонда города, удастся укрыть почти 546 тысяч человек.