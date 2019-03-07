Экс-"виагра" перестаралась с декольте и засветила грудь в Instagram (фото)
12:53, 07 марта 2019Общество
496 0
Седокова позирует в сверкающем черном платье с очень глубоким декольте.
Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" показала новые кадры в соцсети, на которых предстала в весьма откровенном образе.
На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в сверкающем черном платье с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды.
Instagram Анна Седокова
Instagram Анна Седокова
На шее у певицы висит крестик. На лицо Седокова нанесла яркий макияж.
Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак поразила сеть своей грудью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter