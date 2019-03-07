Экс-"виагра" перестаралась с декольте и засветила грудь в Instagram (фото)

Седокова позирует в сверкающем черном платье с очень глубоким декольте.

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" показала новые кадры в соцсети, на которых предстала в весьма откровенном образе. На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в сверкающем черном платье с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды. На шее у певицы висит крестик. На лицо Седокова нанесла яркий макияж. Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак поразила сеть своей грудью.

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