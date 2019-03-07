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Экс-"виагра" перестаралась с декольте и засветила грудь в Instagram (фото)

12:53, 07 марта 2019
Общество
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Instagram Анна Седокова

На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в сверкающем черном платье с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды.

Instagram Анна Седокова
Instagram Анна Седокова

На шее у певицы висит крестик. На лицо Седокова нанесла яркий макияж.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак поразила сеть своей грудью.

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Теги: #певица#Анна Седокова