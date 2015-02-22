В Харькове террористы планировали обстрелять торговый центр и клуб волонтеров (фото)

Сотрудники СБУ задержали группу в составе четырех человек, которых подозревают в подготовке и осуществлении взрыва в центре Харькова во время движения Марша за мир в воскресенье, 22 февраля.

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook, передает ТСН.ua.

Также он проинформировал, что в Харькове в этот день готовился ряд терактов.

В частности, департаменту контрразведки в сотрудничестве с облуправлением СБУ удалось предотвратить теракт, за которым стоит террористическая организация "Харьковские партизаны".

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"Задержаны во время попытки совершить преступление четыре человека, которые готовили обстрел из реактивного пехотного огнемета "Шмель" клуба, где часто собираются воины АТО и волонтеры, а также одного из торговых центров города. Планировались и другие диверсионные и террористические меры", - сообщил Лубкивский.

Он уточнил, что был изъят огнемет "Шмель" российского производства. По показаниям задержанных, оружие главарь группы получил в Белгороде (Россия).

Напомним, что взрыв в Харькове произошел во время формирования колонны, которая собиралась идти от Дворца спорта на Площадь Конституции. Там было запланировано проведение гражданской панихиды по воинам, погибшим в АТО. Стоит отметить, что шествие состоялось, несмотря ни на что.

Во время взрыва погибли два человека, один из которых - милиционер. Ранее сообщалось о трех погибших.

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По факту взрыва в Харькове в ЕРДР внесены сведения о возбуждении уголовного дела по статье 258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Расследование поручено СБУ по подследственности.

Тем временем в Харькове началась антитеррористическая операция.