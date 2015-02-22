В ОБСЕ заявили о гуманитарной катастрофе в Дебальцево
15:33, 22 февраля 2015Общество
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Наблюдатели ОБСЕ во время посещения Дебальцево зафиксировали там многочисленные разрушения и признаки гуманитарной катастрофы.
Жители Дебальцево варят еду / Громадське
Об этом корр. ТАСС заявила представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ирина Гудыма.
"Мы там вчера были около 30 минут, не было ни одного строения, которое не было бы повреждено от снарядов, ни одного здания которое не осталось бы целым. В городе нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электроэнергии, ни медикаментов", - отметила она.
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В ОБСЕ также сообщили, что в воскресенье посещение наблюдателями Дебальцево не запланировано, они отправятся осматривать другие районы.
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