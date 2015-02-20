Российские СМИ признали, что в захвате Дебальцево принимали участие профессиональные военные РФ

Об этом российский журналист Илья Барабанов написал в своем репортаже для Коммерсанта.

Так, он упоминает четверых российских военных, служивших по контракту в одной из отдельных мотострелковых бригад.

"Но две-три недели назад все изменилось, и вот уже двое сослуживцев без отличий обнимаются на одной из площадей Горловки, другой в той же социальной сети размещает фотографию, где трое молодых парней сидят на броне где-то на дороге на Дебальцево. Третий - кадр с застрявшим в окопе дээнеровским танком - главной достопримечательностью на въезде в разрушенный Углегорск", - продолжает российских журналист их историю.

Читайте такжеПод Дебальцево замечены отлично экипированные и замаскированные под "армию Новороссии" подразделения РФ

Также Барабанов рассказывает, что на войну "сослуживцы" попали уже после 20 января, когда на Донбассе возобновились активные боевые действия, написав перед этим рапорты об увольнении.

"Здесь они вроде как в бессрочной командировке. Командиры были не против, наоборот, они приветствовали стремление, рассказав, почему именно сейчас и именно в эти места надо поехать родину защищать", - объясняет особенности статуса российских военных журналист.

"Шли они в Донбасс не подразделением, а группами по три человека - экипаж боевой машины. ... На месте их распределили в разные уже сформированные подразделения армии ДНР", - пояснил он схему, по которой российские военные попадают на территорию, контролируемую боевиками и их "армией".

Читайте такжеПленный боевик признался, сколько денег получал в войсках "ДНР" (видео)

Таким образом, утверждает журналист боевые действия ведут "те, кто действительно умеет воевать", а уже потом "на занятый ими населенный пункт, комендатуры и блокпосты встречать журналистов заступают уже местные ополченцы, охотно рассказывающие о своем шахтерском прошлом", - сказано в репортаже.

Так, перед штурмом Дебальцево, "чтобы лишний раз не светить" "бурятов" или "донбасских индейцев", как называют боевики российских военных, журналистов не пускали в Углегорск, откуда началось наступление. Затем, по словам Барабанова, когда Дебальцево окончательно "зачистят" и на блокпостах снова выставят боевиков "ДНР", журналистов снова будут пускать.

Также Барабанов рассказал, что российских солдат не только отпускают воевать в Украину, но и активно агитируют. Он предполагает, что в случае дальнейшего наступления террористов "в военных частях по всей большой стране вновь активизируются «политруки» с рассказами о том, как важно помочь свободолюбивому Донбасса от агрессии Запада. Никакого принуждения - только добровольцы", - пишет Барабанов.

Читайте такжеБоевики переправляют тела погибших россиян в Ростов без документов, доставкой занимается ФСБ - Тымчук

Он приводит также разговор с российским военным, который сообщает, что их руководство сразу заявило им, что они отправятся на войну в Украине.

"Сразу сказали. Сам видишь, что эти твари делают, все сюда просились. Я в армии служу не для того, чтобы учиться шить и копать", - цитирует он солдата, который также добавляет, что руководство им говорит, что таким образом они смогут остановить войну.

"Автору известны полные имена и фамилии всех героев текста, но редакция не считает правильным пока их публиковать", - отмечает Илья Барабанов в конце своего репортажа.

Ранее УНИАН сообщал, что в Дебальцево заметили действующего заместителя командующего Сухопутных войск РФ.