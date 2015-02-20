Прокуратура объявила председателю Севастопольского горсовета о подозрении в организации аннексии Крыма

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, Дойникова подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (соучастие в насильственной смене конституционного строя в Украине), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (соучастие в изменении границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 1 ст. 255 (участие в преступлениях, совершенных преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

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Уголовное производство, которое расследуется Управлением по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины.

В производстве также выполняется комплекс следственных действий, направленных на получение исчерпывающих доказательств вины каждого депутата Верховной Рады АРК и Севастопольского городского совета, которые принимали участие в совершении преступлений указанной категории.

Ранее УНИАН сообщал, что Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, один из руководителей незаконного вооруженного формирования «ДНР», в эфире одной из российских программ признался, что так называемые «ополченцы» собирали депутатов Крыма голосовать за отделение от Украины.