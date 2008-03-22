Внутренние войска требуют реформирования

Внутренние войска МВД Украины нужно реформировать, считает генерал-майор Валерий РУДНИЦКИЙ, начальник Восточного территориального командования ВВ МВД.

Об этом вчера он заявил журналистам на учебном полигоне (Ясиноватский район Донецкой обл.) во время показательных учений спецподразделений внутренних войск.

"Я считаю, конечно, реформировать войска нужно. Реформирование войск вызвано велением времени", - сказал В.РУДНИЦКИЙ, отвечая на вопрос о необходимости создания в Украине Национальной гвардии. Он пояснил: "Нам нужно брать пример с тех стран, где веками люди живут лучше, чем мы, и не имеют тех проблем, которые имеем мы". В.РУДНИЦКИЙ отметил, что сегодня "в плане военном, в плане силовом, мы тоже тесно сотрудничаем с аналогичными силовыми структурами России, США, Франции, Румынии, Турции, с Гражданской гвардией Португалии, Гражданской гвардией Испании и т. д., их передовой опыт мы преломляем на наши украинские реалии".

По мнению генерал-майора, "нам удастся сформировать, и сформируем наиболее оптимальную структуру, мобильную, сильную, по численности оптимальную, которая будет способна решать любые поставленные перед ней задачи".

"Как назовем эту структуру, как ее парламент назовет, нам все равно. Мы можем назвать – "Команда 70-А", вывеска не имеет никакого значения, ибо это форма. Для нас главное содержание", - заключил В. РУДНИЦКИЙ.