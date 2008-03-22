Четверо раненных украинцев остаются в Приштине, один - в Киеве, 15 - в медпункте

По состоянию на сегодняшний день в центральной клинике ООН в г. Приштина (Косово) остаются четверо раненых украинских миротворцев, один из которых прооперирован в немецком военном госпитале в г. Призрань.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Согласно сообщению, на лечении в медицинском пункте Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово (г. Гниляны) находится 15 человек. Состояние раненых миротворцев удовлетворительное.

В то же время раненый старший лейтенант милиции Александр МАРИНИЧ, по требованию врачей, 19 марта 2008 года был доставлен в Украину спецсамолетом ООН и проходит лечение в Центральном госпитале МВД Украины, в котором был прооперирован. Больной выздоравливает.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица (Косово) во время столкновений был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Раненный во время столкновений Игорь Киналь умер 17 марта.

21 марта на заседании СНБО Украины было решено, что Украина обратится к ООН с инициативой создать двустороннюю комиссию по расследованию инцидента в Косово, который привел к гибели и ранению украинских миротворцев.