"Танцевать перед соседом, который ранил твою жену": Украина может не поехать и на Евровидение 2020

Вариант участия Украины в Евровидении-2020 в России даже не рассматривается, заявили в НОТУ.

В случае победы на Евровидении-2019 представителя России, певца Сергея Лазарева, которому сейчас букмекеры пророчат 1 место, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.

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Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания.

"Нет, такой вопрос даже не стоит. Мы не станем принимать участие, как это было, например, с футболом. Чемпионат мира, который проходил в РФ, мы не транслировали и принимать участие, думаю, тоже не будем", - ответил Аласания на вопрос журналиста.

"Выступать в РФ - это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену", - заявила коллега Аласании, член управления НОТУ Александра Кольцова, слова которой передает "Обозреватель".

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ подчеркнули, что нынешний отбор "обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, в другой части вызывает возмущение и неприятие".

Также в НОТУ отмечают, что законы Украины не предлагают никаких ограничений относительно работы исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.