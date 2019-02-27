"До свидания, Евровидение": соцсети взорвались критикой из-за скандала с Евровидением

Украинцы считают, что после скандала с Maruv все певцы должны бойкотировать Евровидение. Уже к 8-10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер - из-за скандала на конкурс может не поехать никто.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица Maruv не подписали договор, который дал бы ей право представлять Украину на Евровидении. После Maruv от участия в Евровидении 2019 отказались еще два претендента - группа KAZKA и Freedom-jazz.

Соцсети критикуют ситуацию, которая сложилась, потому что Украина сейчас рискует вообще потерять возможность принимать участие в конкурсе в этом году

О ситуации с #MARUV.

Я категорически не поддерживаю тезис "искусство вне политики".Так,Украину не может представлять человек,который гастролирует в РФ.Но бляха.Почему у нас все делается через зад? Буквально.Неужели нельзя было прописать это в правилах как минимум ДО финала?#євробачення2019 — P. S. (@svitl_popova) February 26, 2019

В целом о проблемы #Евровидение в Украине pic.twitter.com/JPdiCvpOxm — june of july 01 (@RossoCannibale) February 27, 2019

После того, как стало известно, что #MARUV не едет на #Евровидение, #FreedomJazz, сами отказались представлять Украину на конкурсе. После отказалась и #KAZKA.



Вот что бывает, когда политики и чиновники начинают вмешиваться в искусство. pic.twitter.com/48d6u2vNGH — Подсолнечник (@sonyashnikk) February 27, 2019

#евровидение предлагаю отправить Иво Бобула и Сандулєсу — Vl (@Goffneco) February 27, 2019

Досвидания #евровидение . А как так любила май именно за эту возможность единения с Европой — Alla in twi (@Alusjintvit) February 27, 2019

настроение: забаньте Украину на #Евровидение, ибо мєрзость — atram (@kamaraddeksto) February 27, 2019

Украинцы считают, что после скандала с Maruv все певцы должны бойкотировать Евровидение. Уже к 8-10 марта Суспильне и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с роскадровками - за скандала на конкурс может не поехать никто.