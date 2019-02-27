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"До свидания, Евровидение": соцсети взорвались критикой из-за скандала с Евровидением

15:11, 27 февраля 2019
Общество
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Украина может отказаться от участия в Евровидении-2019 / фото УНИАН

Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица Maruv не подписали договор, который дал бы ей право представлять Украину на Евровидении. После Maruv от участия в Евровидении 2019 отказались еще два претендента - группа KAZKA и Freedom-jazz.

Соцсети критикуют ситуацию, которая сложилась, потому что Украина сейчас рискует вообще потерять возможность принимать участие в конкурсе в этом году

Украинцы считают, что после скандала с Maruv все певцы должны бойкотировать Евровидение. Уже к 8-10 марта Суспильне и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с роскадровками - за скандала на конкурс может не поехать никто.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#скандал#группа KAZKA#MARUV