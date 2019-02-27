"До свидания, Евровидение": соцсети взорвались критикой из-за скандала с Евровидением
Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица Maruv не подписали договор, который дал бы ей право представлять Украину на Евровидении. После Maruv от участия в Евровидении 2019 отказались еще два претендента - группа KAZKA и Freedom-jazz.
Соцсети критикуют ситуацию, которая сложилась, потому что Украина сейчас рискует вообще потерять возможность принимать участие в конкурсе в этом году
ЭАХАХАХАХАХАХВХВХ— Tedlineus Запор! (@Tedlineus) February 26, 2019
ЭТО ШЕДЕВР
А вообще, очень даже грустно#Vidbir2019#Євробачення2019pic.twitter.com/7kVbzHAcOv
О ситуации с #MARUV.— P. S. (@svitl_popova) February 26, 2019
Я категорически не поддерживаю тезис "искусство вне политики".Так,Украину не может представлять человек,который гастролирует в РФ.Но бляха.Почему у нас все делается через зад? Буквально.Неужели нельзя было прописать это в правилах как минимум ДО финала?#євробачення2019
#Maruv отказалась, Freedom Jazz отказались, #KAZKA отказались.— Купол Верховной Рады (@kupolVR) February 27, 2019
Тогда поедет @OVLiashko#Ляшко#Євробачення2019pic.twitter.com/DpXeRSPHTD
В целом о проблемы #Евровидение в Украине pic.twitter.com/JPdiCvpOxm— june of july 01 (@RossoCannibale) February 27, 2019
После того, как стало известно, что #MARUV не едет на #Евровидение, #FreedomJazz, сами отказались представлять Украину на конкурсе. После отказалась и #KAZKA.— Подсолнечник (@sonyashnikk) February 27, 2019
Вот что бывает, когда политики и чиновники начинают вмешиваться в искусство. pic.twitter.com/48d6u2vNGH
#евровидение предлагаю отправить Иво Бобула и Сандулєсу— Vl (@Goffneco) February 27, 2019
Досвидания #евровидение . А как так любила май именно за эту возможность единения с Европой— Alla in twi (@Alusjintvit) February 27, 2019
настроение: забаньте Украину на #Евровидение, ибо мєрзость— atram (@kamaraddeksto) February 27, 2019
Украинцы считают, что после скандала с Maruv все певцы должны бойкотировать Евровидение. Уже к 8-10 марта Суспильне и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с роскадровками - за скандала на конкурс может не поехать никто.
Мы продолжаем марафон по подбору артиста для #Евровидение2019 вместо #MARUV. Следующий претендент - Петр из Болграда, Одесской области. Со своим авторским проектом PETRUV он подавался на #Нацотбор, но не прошел. Ситуацию с конкурсом считает своим вторым шансом. Встречаем! pic.twitter.com/4IlO0xf7vI— Да ладно!! (@DaLadno_tlgrm) February 26, 2019(@igonckina2012) February 27, 2019