Украина может отказаться от участия в Евровидении-2019

Сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в Евровидении.

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.

Об этом в эфире Общественного заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

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По ее словам, сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в Евровидении.

«Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, в котором нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено», - сказала Кольцова.

Она также отметила, что до 8-10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровкой.

На вопрос, может ли представлять Украину группа Kazka, или вообще никто не представлять, Кольцова ответила: «Это может быть никто».

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в «Евровидении-2019».