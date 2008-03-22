Количество больных раком в Украине будет расти

Количество больных раком в Украине будет увеличиваться. Такое мнение высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» главный онколог Минздрава профессор Игорь ЩЕПОТИН.

«Если сейчас таких больных в стране порядка 165 тысяч, то, по расчетам, в 2020 году их будет около 200 тысяч или даже больше», - сообщил И.ЩЕПОТИН.

«Заболеваемость онкологическими новообразованиями растет. Более того, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем», - подчеркнул специалист.

Одним из факторов увеличения количества больных раком, по мнению И.ЩЕПОТИНА, могут стать последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. «Следует ожидать прироста онкологической заболеваемости за счет чернобыльской трагедии. Ведь, как известно, основной рост заболеваемости после ядерных катастроф происходит, как правило, через 25–30 лет», - пояснил главный онколог.

В то же время, напомнил он, качество украинской медицинской помощи при онкозаболеваниях значительно отстает от показателей развитых стран по ряду параметров.

«Первый - это догодовая летальность, то есть, сколько больных умирает в течение года после установления диагноза. В нашей стране этот показатель достигает 40%, тогда как в Европе он в среднем составляет 24%», - сообщил главный онколог, ссылаясь на данные Минздрава.

Также отстает Украина и по количеству больных, которым удалось выжить в течении пяти лет после установления диагноза. «Возьмем ситуацию с раком желудка. Если в Украине около 60% умирает в течение года, то в Европе это порядка 34%», - отметил И.ЩЕПОТИН. «По раку прямой кишки - та же тенденция. Разрыв по этим показателям по основным локализациям составляет порядка 2-2,5 раза», - добавил он.

Вместе с тем, по данным профессора, в последнее время смертность от рака немного снижается. «Если на протяжении длительного времени смертность от онкологических заболеваний неуклонно росла, то в последние годы наметилась абсолютно четкая тенденция ее снижения», - сообщил И.ЩЕПОТИН.