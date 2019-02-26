Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в захваченном Крыму и на территории РФ

Омбудсмен отметила, что за 5 лет войны, которую развязала Россия на Донбассе, 10 тысяч человек убиты и 24 тысячи ранены.

В оккупированном Россией Крыму незаконно удерживают 34 граждан Украины, на территории России - 35 украинцев и 24 военных украинских моряка, которых незаконно захватили в плен в Керченском проливе прошлого года.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова во время министерской панельной дискуссии относительно нарушения прав человека, украинских военнопленных и политических заложников в России, сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Она отметила, что за 5 лет войны, которую развязала Россия на Донбассе, 10 тысяч человек убиты и 24 тысячи получили ранения.

«Известно о более 500 заложников и пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. 34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма, и 35 - на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и надлежащие условия содержания», - отметила Денисова.

Она напомнила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится в сверхкритическом состоянии и нуждается во врачебном вмешательстве. Также Эдем Бекиров - инвалид первой группы, нуждается, однако не получает ежедневного медицинского ухода.

По словам Денисовой, место пребывания Владимира Балуха до сих пор остается неизвестным. Кроме того, омбудсмен напомнила об украинских моряках, которых незаконно удерживают в РФ. Она подчеркнула, что трое моряков при захвате российской стороной были ранены, и им нужно срочное лечение.

Омбудсмен призвала продолжить давление на Россию относительно безусловного освобождения украинских военнопленных и подтвердила готовность Украины к любому обмену гражданами.