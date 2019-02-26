"Мусор истории": под консульство РФ в Одессе принесли макулатуру и презервативы (фото)

Протестующие принесли с собой и разместили на воротах диппредставительства пакеты с макулатурой и мусором. По их словам, это символизирует «мусор истории».

В Одессе сегодня активисты пикетировали Генконсульство РФ в связи с пятилетием начала оккупации Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие представители одесских отделений «Якісне суспільство», «Україна - це ми», «Український народний спротив», «Громадське формування самооборони Одеси».

Они заявили, что пришли к зданию Генерального консульства РФ в Одессе на Гагаринском плато в знак протеста против российской агрессии в Украине, начавшейся ровно пять лет назад – с захвата Крыма.

Протестующие принесли с собой и разместили на воротах диппредставительства пакеты с макулатурой и мусором. По их словам, это символизирует «мусор истории».

«Еще мы развесили здесь презервативы. Они пригодятся российским товарищам, чтобы более не размножаться. Заодно нам не придется тратить деньги на патроны», - сказал общественник Тодор Пановский.

За мирной акцией, в финале которой участники зажгли фаера, наблюдали несколько десятков правоохранителей, которые никак не реагировали на происходящее.