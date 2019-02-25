Süddeutsche Zeitung: В Украине еще не закончилась борьба за честный Антикоррупционный суд

На работу в новом антикоррупционном органе претендовали десятки сомнительных кандидатов.

Виктория Жовноватюк была уверенной в своих силах, когда подала заявку на должность судьи Высокого антикоррупционного суда. Новообразованный орган должен стать одним из важнейших шагов в направлении реформ и верховенства закона в отравленной коррупцией Украине.

Судья Жовноватюк уже работала в важном суде Киева, а украинская квалификационная комиссия поставила ее на первое место среди десятков других кандидатов на важную должность. Но 23 января для нее все пошло не так, как хотелось. На этот раз ее оценивала комиссия, которая состояла не из украинских судей. Ведь, давая миллиарды долларов помощи Киева, правительства Запада, ЕС и МВФ выбрали своих экспертов для оценки украинских судей. А также настаивали на своем праве вето, пишет Süddeutsche Zeitung. И они отсеивают таких кандидатов, как Жовноватюк.

Читайте такжеИз конкурса в Антикоррупционный суд «вылетели» еще 5 сомнительных кандидатов

Ведь она в Facebook высказывалась против создания в Украине антикоррупционного суда, на работу в котором теперь претендовала. Кроме того, эксперты обнаружили, что она очень сомнительно себя вела, пока была окружным судьей Соломенского района Киева. Также она, опять же в Facebook, защищала коррумпированного бывшего главу налоговой службы. Мол, дело против него ведут «неправильно». По словам государственного прокурора Великобритании Лорны Харрис, которая входит в состав комиссии западных экспертов, поведение Жовноватюк «вызывает серьезные сомнения относительно ее честности и профессиональных навыков».

Эти сомнения разделяет большинство украинцев. Лишь каждый десятый гражданин страны хотя бы на половину доверяет украинским судьям. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС. Суды в Украине пользуются наименьшим доверием из всех государственных институтов. Их, а также Генеральную прокуратуру, считают подконтрольными политикам и коррумпированными. Расследования часто срываются из-за вмешательства прокуроров и судей. А законными процедурами часто пренебрегают. В результате через пять лет после революции в Украине ни один высокопоставленный чиновник так и не оказался за решеткой за коррупцию.

Но даже то, что украинцы массово не верят в честность судей, остается без последствий. Их богатство, к примеру, часто не совпадает с данными об официальных доходах.

«В 2018 году, когда был избран состав Верховного суда, десятки коррумпированных судей получили должности. И это несмотря на то, что юристы и общественные организации представили соответствующим органам серьезные доказательства нарушений», - сказала изданию член Общественного совета добропорядочности» Галя Чижик.

Читайте такжеAtlantic Council: Украина застряла в переходном периоде

Издание пишет, что на протяжении более чем трех лет президент Петр Порошенко и его окружение уклонялись от создания Антикоррупционного суда. Вероятно, они это делали из-за страха предстать перед ним. Даже когда Верховная Рада одобрила создание такого суда под давлением иностранных доноров летом 2018 года, они все равно пытались протолкнуть различные лазейки для самозащиты.

Издание напоминает о том, как международные эксперты отсеяли десятки нечестных судей, которые хотели стать членами Антикоррупционного суда. Несколько месяцев назад Международная организация правового развития (IDLO) открыла свой офис в Киеве. Ее эксперты получили задание оценить работу, активы и налоговые уплаты тех судей, которые претендовали на работу в Антикоррупционном суде. Из 113 претендентов 49 быстро вызвали сомнения экспертов.

Слушания, на которых судьям-претендентам задавали разные вопросы, транслировались в интернете. Один из них рассказал, что ведет обеспеченную жизнь благодаря наличке, которую якобы заработал в России. Двое других уверяли, что разбогатели на продаже домашних макарон и меда. Другой судья пытался убедить экспертов, что шикарный дом ему подарил дедушка. А внести его в декларацию он просто забыл. Кандидатуры всех этих судей были заблокированы, так же как и Виктории Жовноватюк.

Читайте такжеПорошенко рассказал, когда завершится формирование Антикоррупционного суда

Когда слушания закончились, эксперты исключили 39 из 113 претендентов на работу в Антикоррупционном суде. Еще несколько забрали свои заявки на должность, чтобы не проходить проверки. Кто из тех, кто остался, получит работу, будут решать украинские структуры вместе с президентом Украины. Суд должен заработать до лета.

«Западные эксперты сделали замечательную работу», - сказал изданию неназванный западный дипломат.

«Но несмотря на весь этот энтузиазм, реальность, в которой коррумпированных чиновников Украины будут бросать за решетку, еще далеко», - добавил он.