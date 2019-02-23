Сегодня Украина определит представителя на Евровидении-2019: все участники финала Нацотбора (фото, видео)

За право представлять Украину на Евровидении-2019 поборются Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, KAZKA, ANNA MARIA.

Сегодня состоится финал Национального отбора на Евровидение-2019, на котором станет известно, кто же представит нашу страну на песенном конкурсе в Израиле.

В финал Нацотбора прошли шесть участников. УНИАН предлагает ознакомиться с их песнями.

Freedom jazz - Cupidon

Откроет финал украинский женский джаз-бэнд Freedom jazz. Во втором полуфинале девушки пленили и жюри и зрителей зажигательным номером на песню Cupidon, получив максимальные баллы и заняв первое место.

Видео UA:Перший

YUKO - Galyna Guliala

Группа YUKO, работающая в жанре фольктроники, выступит в финале под номером 2. Своей песней Galyna Guliala группа покорила членов жюри и получила от них максимальные 8 баллов. Зрители оценили коллектив на 5 баллов, но и это позволило пройти им в финал.

Видео UA:Перший

MARUV - Siren Song

Певица MARUV, которая пленила зрителей своей "интеллигентной провокацией", получив от них максимальный бал, выступит под номером 3. Певица заявила, что прислушается к замечаниям жюри и поправит подачу вокала в песне, однако понижать градус шоу MARUV не собирается.

Видео UA:Перший

Brunettes Shoot Blonde - Houston

Группа Brunettes Shoot Blonde со своим "мультиинстументальным" роялем выступят четвертыми. В первом полуфинале и жюри, и зрители оценили их романтичную песню Houston одинаково высоко: по 7 баллов, что позволило им пройти в финал.

Видео UA:Перший

KAZKA - Apart

Популярная группа KAZKA, покорившая жителей многих стран своим хитом "Плакала", выступит на финале предпоследней. Во втором полуфинале группа, на удивление, получила всего 5 баллов от зрителей. Они отмечают, что вокал солистки Саши звучал довольно слабо. Однако 7 баллов от жюри позволили группе всё же побороться за право представлять Украину на Евровидении.

Видео UA:Перший

ANNA MARIA - My Road

Близняшки из дуэта ANNA MARIA, попавшие в скандал из-за непризнания российской агрессии, закроют финал Национального отбора. Во втором полуфинале сестры получили неплохие комментарии и 5 баллов от членов жюри, однако вышли в финал благодаря зрителям, которые поставили дуэту 7 баллов. Получит ли ANNA MARIA такую же поддержку зрителей после скандального интервью, узнаем уже сегодня вечером.

Видео UA:Перший

Финал Национального отбора на Евровидение 2019 транслируют сразу два телеканала - СТБ и UA: Первый. Прямая трансляция начнется в 19:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть также на сайте УНИАН.