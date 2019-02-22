Киевлянки добились, чтобы столичные поликлиники обустроили места под детские коляски

Суд обязал Киевскую городскую раду обустроить площадки для колясок возле амбулаторий Святошинского и Дарницкого районов.

Поликлиники и амбулатории города Киева должны обеспечить доступ к посещению пациентам с детскими колясками.

Если вас не пускают или негде оставить коляску, то возьмите на вооружение судебное решение, которого добились мамы сообщества "Киев дружественный родителей и малышей", пишет Украинская правда. Жизни.

Они подали иск о признании противоправным и отмене запрета заходить с детскими колясками в центры первичной медико-санитарной помощи Голосеевского, Святошинского и Дарницкого районов столицы.

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7 февраля 2019 года апелляционный административный суд города Киева частично удовлетворил требования родителей.

Было решено обязать Киевскую городскую раду обустроить площадки для колясок возле амбулаторий Святошинского и Дарницкого районов.

В то же время суд разрешил не обустраивать места для размещения колясок внутри амбулаторий, пишет Центр информации о правах человека.

Ранее, окружной административный суд города Киева не признал действия больниц Киева, которые запрещали заходить в заведение с колясками, дискриминационными.

Тогда юрист истцов Юлия Науменко отметила: "Если же Украина не будет считать это дискриминацией, не будет признавать такие действия незаконными и они будут продолжаться, в дальнейшем будем обращаться в Европейский суд по правам человека".

Юрист отмечает, что медицинские учреждения должны гарантировать доступ к медицинским услугам всем без дискриминаций.