В Украине отцам могут значительно сократить рабочий день

Инициатива Минсоцполитики будет способствовать обеспечению равных условий и возможностей для выполнения отцами своих обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними.

В Украине хотят распространить и на отца право на установление по его желанию неполного рабочего времени за счет работодателя.

Читайте такжеАлименты vs госслужба: злостные неплательщики могут лишиться работы

На заседании правительства принято решение одобрить разработанный Министерством социальной политики проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей)", говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Указанный проект нормативного акта создан с целью обеспечения социальных гарантий всем работникам без дискриминации по полу.

"С целью обеспечения таких гарантий, вносятся соответствующие изменения в Кодекс законов о труде и закона "Об отпусках", согласно которым, в частности, на отца распространяется право на установление по его желанию в обязательном порядке режима работы на условиях неполного рабочего времени, на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики убеждены, что реализация таких норм будет способствовать обеспечению равных условий и возможностей для выполнения отцами своих обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними.

С этой целью нормы законодательства о труде приводятся в соответствие с нормами Семейного кодекса, закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" с учетом их адаптации законодательства и стандартов Евросоюза в социально-трудовой сфере.