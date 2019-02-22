В Испании отказываются регистрировать детей, родившихся в Украине от суррогатных матерей - СМИ

Правительство Испании уже не первый раз борется с родителями, которые приезжают в Украину в поисках суррогатной матери для своего ребенка.

Консульство Испании в Киеве объявило, что не будет регистрировать детей, родившихся в Украине от суррогатных матерей у испанских родителей. Испанские власти разрешили зарегистрировать лишь 39 уже родившихся младенцев.

Проблема в том, что дети, родившиеся в Украине от суррогатных матерей не являются украинцами. Если их не зарегистрируют власти Испании, они могут остаться без гражданства, пишет Euronews.

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Это несправедливо, дети, которые уже родились, будут зарегистрированы, а родившиеся завтра - нет, - говорит Кристина Альварес, одна из женщин, чей ребёнок должен родиться в Украине. - Вы чувствуете себя беспомощными перед лицом своего правительства, которое несправедливо обвиняет вас в том, что вы преступник и торгуете своими детьми", - жалуется она.

Правительство Испании уже не первый раз борется с родителями, которые приезжают в Украину в поисках суррогатной матери для своего ребёнка. В августе 2018 года около 60 семей не могли выехать с территории Украины на протяжении 10 недель: попытки вывезти детей из страны блокировались из-за подозрений в торговле людьми и недобросовестных действиях медицинских работников.

Во многих европейских странах, в том числе в Испании, Италии, Франции и Германии, запрещены любые формы суррогатного материнства.

В Украине не существует каких-либо законодательных барьеров для суррогатного материнства, кроме того, что пара должна быть гетеросексуальной, поэтому эта страна стала популярным направлением для тех, кто надеется стать родителями.

"Желание стать родителем и право на свободу не означают право иметь детей" - провозглашает испанская организация против суррогатного материнства No somos vasijas ("мы не сосуды"). Члены этой организации утверждают, что суррогатное материнство – это взятие в аренду женского тела, что является нарушением прав человека.

"Суррогатное материнство должно хорошо вознаграждаться и одобряться обществом", - говорит Альварес. Она утверждает, что никогда бы не попросила другую женщину сделать это в качестве одолжения, потому что понимает, с каким самопожертвованием и физическими нагрузками это связано.