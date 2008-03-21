Акционеры «Днепроэнерго» сменили состав органов управления

Акционеры ОАО «Днепроэнерго» сегодня на общем собрании полностью сменили состав органов управления и регистратора общества.

Об этом УНИАН сообщил представитель ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» Александр ВИННИЧЕНКО ("Бизнес-Инвест" является миноритарным акционером ОАО «Днепроэнерго»).

По его словам, собрание акционеров «Днепроэнерго» проходило в непосредственной близости от административного здания генерирующей компании (ул. Добролюбова, 20).

А.ВИННИЧЕНКО отметил, что решение о проведении собрания за пределами админздания было принято в связи с препятствованием сотрудникам прежнего регистратора ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз» провести регистрацию акционеров.

«Группа депутатов Партии регионов, возглавляемая Юрием ВОРОПАЕВЫМ и Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ, грубо помешала сотрудникам регистратора проводить регистрацию, поломав столы. Кроме того, сотрудники спецподразделения «Беркут» оттеснили представителей «Укрнафтогаза» от места регистрации», - сказал А.ВИННИЧЕНКО.

Он сообщил также, что для участия в собрании зарегистрировался представитель от НАК «Энергетическая компания Украины» (владеет 76,04% акций «Днепроэнерго» Игорь МАЛЫЙ. При этом представители DTEK Holdings Ltd не принимали участия в собрании.

Агентству УНИАН в пресс-службе НАК «ЭКУ» подтвердили, что заместитель начальника Департамента корпоративного управления НАК "ЭКУ" И.МАЛЫЙ принимал участие в сегодняшнем собрании акционеров.

Представитель миноритарного акционера сообщил также, что на собрании был полностью сменен персональный состав Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии общества. По его словам, председателем Набсовета избран президент НАК «ЭКУ» Владимир ЗИНЕВИЧ.

Кроме того, по словам А.ВИННИЧЕНКО, акционеры приняли решение о смене регистратора общества, которым стал «новый независимый регистратор». Представитель «Бизнес-Инвеста» не уточнил название нового регистратора, отметив при этом, что компания зарегистрирована в Запорожье.

Акционеры «Днепроэнерго» также внесли ряд изменений в Устав общества, расширив полномочия общего собрания акционеров. В частности, отметил А.ВИННИЧЕНКО, собранию акционеров были переданы исключительные полномочия по назначению главы Правления общества, который прежде мог назначаться по решению Наблюдательного совета.

В то же время, как заявил сегодня в распространенном пресс-службой ОАО «Днепроэнерго» пресс-релизе член Правления генкомпании Дмитрий ТЕВЕЛЕВ, сегодняшнее собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия реестра. При этом следующее собрание акционеров «Днепроэнерго» назначено на 27 марта 2008 года.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Запорожье было назначено проведение общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго».

В повестке дня собрания акционеров «Днепроэнерго» содержались вопросы, связанные со сменой регистратора общества, внесением изменений в устав общества, а также вопросы делегирования отдельных полномочий собрания акционеров Наблюдательному совету общества. В повестку дня были включены также дополнительные вопросы: отзыв и избрание членов Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии, а также председателя и членов Правления ОАО «Днепроэнерго».

Напомним, акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ проводится путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн.

В результате этой допэмиссии, ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) должна консолидировать 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». Однако, до настоящего времени соответствующие изменения не внесены в реестр акционеров “Днепроэнерго”.

В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловала ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест (миноритарный акционер генкомпании), который посчитал, что его интересы были нарушены. Представители нынешнего правительства во время прошлогодней предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмисии на “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства, и решения собрания акционеров необходимо пересмотреть.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда.

Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 г. ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда, которым признавалось незаконным увеличение УФ «Днепроэнерго».

В конце января 2008 г. ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловала в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января с.г., подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго».

Верховный Суд Украины первоначально назначил рассмотрение кассации “Бизнес-Инвеста” на 19 февраля т.г., однако заседание уже несколько раз переносилось.

4 марта т.г. коллегия судей Хозяйственной палаты ВСУ приняла решение перенести рассмотрение кассации ООО “Бизнес-Инвест” на 8 апреля.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8185 МВт (29,2% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

До увеличения уставный фонд «Днепроэнерго» составлял 98 млн. 99,95 тыс. грн. Государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежало 76,04% акций компании. После допэмиссии госпакет может составить не менее 50%+1 акция.