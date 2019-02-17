В Одесской области еще одна община перешла в Православную церковь Украины

Община Свято-Троицкого храма Новоелизаветовки присоединилась к Одесской епархии ПЦУ.

В Одесской области община Свято-Троицкого храма села Новоелизаветовка Ширяевского района приняла решение о переходе из бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Одесскую епархию Православной церкви Украины.

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Как сообщили в Одесской епархии ПЦУ, в субботу, 16 февраля, община Свято-Троицкого храма Новоелизаветовки покинула Балтскую епархию бывшей УПЦ МП и присоединилась к Одесской епархии ПЦУ.

«В селе Новоелизаветовка всегда действовал только один храм. Первоначально в нем был основан приход Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая действовала с 1996 по 2002 год, а в 2002 году священник обманом перевел приход в УПЦ МП», - сообщили в епархии.

Отмечается, что прихожане уже сами решили присоединиться к ПЦУ. В частности, община Свято-Троицкого прихода села Новоелизаветовка единогласно проголосовала за переход в ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 20 января община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области первой объявила о переходе из бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины. 25 января аналогичное решение приняла община пгт Сарата, 9 февраля - община Свято-Успенского храма поселка Мариново.