В Одесской области еще одна община перешла в ПЦУ

За такое решение проголосовали более 500 прихожан.

Сегодня община поселка Сарата Одесской области приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Одесскую епархию Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Одесская епархия ПЦУ на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 26 января участие в голосовании за переход Свято-Покровской общины в Единую православную церковь Украины приняли участие более 500 человек.

«Возле храма в местном доме культуры собралось более пяти сотен людей... После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 января община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области первой объявила о переходе из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины. По словам пресс-секретаря Одесско-Балтской епархии отца Теодора Оробеца, за такое решение проголосовали более 300 прихожан.